Barındırdığı zengin fauna çeşitliliği ile bölgedeki ekolojik dengenin önemli bir parçası olan Keban Baraj Gölü, karabatak ve ördek gibi su kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Elazığ’daki Keban Baraj Gölü, barındırdığı zengin fauna çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Enerji üretiminin yanı sıra, bölgedeki su kuşları ve ekosistem için hayati bir yaşam alanı sunan baraj gölü, özellikle karabatak ve ördek gibi türlere ev sahipliği yapıyor. Gölün geniş yüzeyi birçok canlı için beslenme ve barınma alanı sağlıyor. Karabataklar gölde balık avlarken, ördekler de su yüzeyinde beslenip dinleniyor. Bunun yanı sıra su böcekleri, planktonlar ve küçük balıklar, göldeki besin zincirinin temelini oluşturuyor. Baraj gölü üzerinde avlanan karabatak ve ördekler fotoğraf karelerine yansıdı.