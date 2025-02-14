Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında SOSYALFEST 2025 Kurumsal Ortaklık Protokolü imzalandı.

Protokol, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın arasında imzalandı.

Protokol öncesi yapılan görüşmede, iki üniversite arasında akademik, bilimsel ve kültürel alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikirler ele alındı. Kırışık ve Aydın, başta SOSYALFEST 2025 kapsamında gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerinde dururken, iş birliğini genişletme konusunda ortak karar aldı.

Rektör Fatih Kırışık, imzalanan protokolün önemine değinerek, "SOSYALFEST 2025, sadece bir festival olmanın ötesinde, sosyal bilimler alanında yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan ve toplumsal sorunlara çözüm sunan bir platform olacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, akademik dayanışmamızı güçlendirecek ve sosyal bilimlerin toplum üzerindeki etkisini artıracaktır" dedi.