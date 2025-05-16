Cittaslow Ulusal Ağı toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü, aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ile birlikte 40 belediyeden başkan ve yöneticiler katıldı.

Toplantıda, Cittaslow hareketinin Türkiye’deki gelişimi, yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik çalışmaları ve gelecek dönem stratejileri ele alındı.

Katılımcılar, Cittaslow felsefesinin kent yaşamına katkıları, çevresel ve kültürel değerlerin korunması konularında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek, "Cittaslow ulusal bir ağ. Ülkemin dört bir yanını dolaşmaya çalışıyorum. Bunları ulusal ve uluslararası yaptığımız çalışmalarımızla böylesi güzel bir ağda insanlarımızın geleceği için, şehirlerimizin kültürüne tarihine sahip çıkma düşüncesiyle böylesi çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Böcek, ülkenin dört bir yanında tarihe ve kültüre sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Elif Köse, UNESCO Dünya Miras Listesinde marka olan Safranbolu’nun ikinci markasını Cittaslow ağına dahil olmasıyla birlikte aldığını belirtti.

Basın toplantısının ardından Köse, Başkan Muhittin Böcek ve Cittaslow heyetini Safranbolu Belediyesi Hıdırlık Seyir Tepesi Sosyal Tesisleri’nde ağırladı. Safranbolu’nun tarihi dokusu ve kent vizyonu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken programın devamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Böcek, Köse’ye filografi sanatıyla hazırlanmış Türk Bayrağı plaketi takdim etti. Başkan Köse ise, Safranbolu’nun simgelerinden biri olan ve tarihi evlerin kapılarını açmak için kullanılan özel bir anahtarı Böcek’e hediye etti.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.