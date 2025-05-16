Karabük’te özel çocuk anneleri, hem Engelliler Haftası hem de Anneler Günü’nün yer aldığı hafta sebebiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleşen Bocce Anneler Ligi’nde özel bireyler ve anneleri sporla buluştu. Karabük Üniversitesi’nin (KBÜ) Demirçelik Kampüsü’nde yer alan Bocce Sahası’ndaki etkinlikte özel eğitim kurumlarında yer alan çocuklar, anneleri ve eğitmenler yer aldı.

Safranbolu Belediyesi Engelsiz Kafe bocce sporcusu Yusuf Tekelioğlu’nun annesi Gülhan Kütükçüoğlu etkinliğin çok güzel olduğunu ve kazanmanın ise daha da güzel olduğunu söyledi.

Anne Gülhan Kütükçüoğlu, oğlu Yusuf’un bir yıldan bu yana bocce ile uğraştığını belirtti. Kütükçüoğlu özel birey ebeveynlerine seslenerek, "Çocuklarınızı evlere kapatmayın. Çocukların sosyalleşmeye ihtiyacı var. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Biz böyle olduğu için çok mutluyuz. Diğer ailelere de bunu tavsiye edebilirim" dedi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Turma bu etkinliğin alt yapısının bir buçuk yıl öncesine dayandığını belirterek, "Engelli bir sporcumuzun bocceye duyduğu ilgiyle biz bu yola girmiş olduk. Daha sonra annelerimiz de dahil olunca biz de hem Anneler Günü’nün sevgisi hem de Engelliler Haftası’nın önemine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Yaklaşık 13 anne takımı ile yoğun bir katılım gerçekleşti" dedi.

Hasan Turma bu turnuvanın Türkiye’de ilk ve tek olduğunu, özel çocuklar ve annelerine özel bir turnuva olduğunu belirtti.

Turma böyle bir bocce sahasının Karabük’e kazandırılmasının çok kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu önemli alanı bize kazandırdığı için Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.