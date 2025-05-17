Karabük Üniversitesi(KBÜ) Korosu, farklı ülkelerden katılımcıların buluştuğu Muğla’daki uluslararası şenlikte kazandığı iki ödülle öne çıktı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Korosu, Muğla’da düzenlenen 3. Uluslararası Muğla Korolar Şenliği’ne katılarak "Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı" Ödülü ile "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Muğla Valiliği himayesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğiyle gerçekleşen şenlikte, 70’e yakın koro ve 2.500 korist sahne aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çanakçi Çavdur yönetimindeki 48 kişilik KBÜ Korosu, gösterdiği başarılı performansla ulusal ve uluslararası jüri üyelerinden tam not aldı. Organizasyon sürecine Dr. Öğr. Üyesi Ümit Bircan Bilgin de destek verdi.

Farklı kültürleri bir araya getiren etkinlik, 11 Mayıs’ta düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.