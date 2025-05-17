Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ve Kemer’de yaşayan yabancı uyruklu kadınlar, Beldibi Mahallesi Saklı Koy ve ormanlık alanda temizlik yaptı.

Kısa süre içerisinde poşetler dolusu çöpün toplandığı etkinlik sonrası açıklama yapan Başkan Yardımcısı Semih Top, "Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda daha dikkatli ve duyarlı davranması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı bilgilendirmek için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde yaşayan yabancı uyruklu kadınların çevre temizliğine gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyorum" dedi.

Kemer Belediyesi Veteriner İşleri ile Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fevzi Uzun, temizlik etkinliği sırasında bulduğu bir kediyi alarak Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüp tedavi altına aldı.

Beldibi Mahallesi’nde yer alan Saklı Koy ve ormanlık alanda yapılan temizlik etkinliğine, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, Kemer Belediyesi Veteriner İşleri ile Kemer Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fevzi Uzun, Kemer Belediyesi Çevre Mühendisi Gizem Gökdemir, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Arzu Erkan Dursun katıldı.