Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma ve sanayiye yönelik akademik çalışmaların artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite olarak KARDEMİR ile birçok alanda iş birliği yürüttüklerini belirterek bu tür iş birliklerinin yeni projelerle güçleneceğini söyledi. Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin, KARDEMİR ile sürdürdüğü projelerle bölgedeki sanayiye akademik katkı sağlamayı amaçladığını da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Büyükelçisiyle görüşme

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile de bir araya geldi.

Al-Nasr’ın makamında gerçekleşen görüşmede, Suudi Arabistan Kültür Ataşesi Doç. Dr. Faisal Abdulrahman Osra ve Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Ucur da yer aldı.

Görüşmede, Rektör Kırışık üniversitenin akademik alandaki başarıları, projeleri ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan SOSYALFEST 2025 hakkında bilgi aktardı. Üniversitesinin uluslararası alandaki çalışmalarına dikkat çeken Kırışık, küresel ölçekte iş birliklerini güçlendirmeye yönelik adımların önemini vurguladı.

Ziyaret, tarafların gelecekteki iş birliği imkanlarını değerlendirmesiyle sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Kırışık, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Doç. Dr. Faisal Abdulrahman Osra ile de görüşme gerçekleştirdi.

Diyanet’e ziyaret

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile bir araya gelerek SOSYALFEST 2025 projeleri ve iş birliği fırsatlarını görüştü.

Görüşmede akademik iş birlikleri, din eğitimi ve sosyal bilimler alanındaki projeler ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan SOSYALFEST 2025 hakkında bilgi vererek, özellikle İlahiyat Kategorisi’nin önemine değindi. Rektör Kırışık, SOSYALFEST 2025 kapsamında İlahiyat Kategorisi’nde düzenlenecek altı farklı yarışmanın, sosyal bilimler ve ilahiyat alanında yenilikçi model tasarımlarını teşvik etmeyi ve toplumsal fayda sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Rektör Kırışık, Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım’ı ziyaret etti.

Görüşmede, üniversitenin yerel esnafla iş birliğini geliştirme ve Karabük’ün ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak alanlarda yapılabilecek çalışmalar ele alındı.