Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yapay zekâ alanında çalışan akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda "Bu alanda küçük düşünme lüksümüz yok, büyük işler yapmalıyız" dedi.

KBÜ Senato Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve üniversitenin farklı birimlerinden yapay zekâ alanında çalışmalar yürüten akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, yapay zekânın artık hayatın her alanında yer aldığını belirterek, üniversitenin bu alandaki çalışmalarını daha da güçlendireceğini ifade etti. "Büyük düşünmeli, sanayiyle güçlü iş birlikleri kurarak somut çıktılar elde etmeliyiz" diyen Kırışık, akademisyenleri ortak projelerde buluşmaya davet etti.

Karabük Üniversitesinin önemli bir akademik potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kırışık, "Üniversitemizde alanında dünya birincisi hocamız var. Uluslararası başarılar elde eden pek çok akademisyenimiz mevcut. Birlikte hareket edersek çok büyük işler başarabiliriz" şeklinde konuştu.

Toplantıda geçen ay Aktaş Döküm firmasıyla imzalanan ve Türkiye’de bir ilk olan üçüncü nesil çelik üretimi projesine de değinen Rektör Kırışık, "Bu proje üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı ve örnek bir modelidir. Benzer çalışmalarla bu modeli yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Karabük Üniversitesinin sadece takip eden değil, yön veren bir kurum olma hedefiyle hareket ettiğini belirten Kırışık, "Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak istiyoruz. Yapay zekâ alanında öncü adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, akademisyenlerin katkılarıyla yapay zekâ alanındaki yol haritasının oluşturulmasıyla sona erdi.