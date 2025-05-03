Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fizyoterapi öğrencileri beyaz önlüklerini törenle giydi.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, mesleki kimliklerinin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek mesleki yolculuklarına ilk adımlarını attı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleşen "Beyaz Önlük Giyme Töreni"ne, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Prof. Dr. Elif Çepni ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu da katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tarık Özmen, "Bu büyük sorumluluğun bilincinde, her zaman etik ilkelere bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş bireyler olarak ilerlemenizi temenni ediyorum." sözleriyle öğrencilere seslendi.

Törende akademisyenler, 2. ve 3. sınıf öğrencilerine beyaz önlüklerini giydirerek onların sağlık alanındaki profesyonel yolculuklarına sembolik bir başlangıç yapmalarına eşlik etti.

Etkinlikte ayrıca Karabük Üniversitesi Türk Halk Müziği Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği konser, törene renk kattı.