Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Yaz Okulu (International Summer School) programı, Özbekistan’dan gelen tıp ve diş hekimliği öğrencilerine akademik ve kültürel açıdan deneyim sundu.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM) koordinasyonunda düzenlenen Uluslararası Yaz Okulu (International Summer School) programının ilk grubu eğitimlerini tamamladı.

Program çerçevesinde Özbekistan’daki Alfraganus Üniversitesinden gelen 21 tıp ve 14 diş hekimliği öğrencisi, Karabük Üniversitesi’nin bilimsel altyapısı ve sosyal imkanları eşliğinde başarılı bir eğitim süreci geçirdi.

Yaz okulu boyunca Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri tarafından öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılar, özellikle laboratuvar uygulamalarıyla desteklenen içerikler sayesinde mesleki becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Sosyalfest 2025 hakkında bilgilendirme yapıldı

Program çerçevesinde, Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dürdane Yılmaz Güven, öğrencilere Sosyalfest 2025 etkinliğinde yer alacak proje yarışmaları hakkında bilgi verdi. Proje başvuru süreçlerinden sisteme yükleme adımlarına kadar birçok teknik detay öğrencilere aktarıldı.

Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika törenine, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman, KASEM Müdürü Doç. Dr. Mehmet Gökerik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Alfraganus Üniversitesinin, adını taşıdığı büyük Türk astronomu El-Fergani’nin ilmi mirasını yaşatma vizyonuyla hareket ettiğini belirterek, "Alfraganus Üniversitesi, uluslararası niteliği yüksek, Özbekistan’ın önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Karabük Üniversitesi olarak bu iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Eğitim programının hem akademik hem sosyal açıdan verimli geçtiğini görüyorum. Kursiyerlerimizi, hocalarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sertifikalarınızın geleceğinizde etkili olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

KASEM Müdürü Doç. Dr. Mehmet Gökerik ise programın uluslararası niteliğine dikkat çekerek, "Yurt dışına yönelik bir eğitim gerçekleştirdik. Özbekistan’dan 21 tıp öğrencisi ve 14 diş hekimliği öğrencisi, kendi alanlarında laboratuvar destekli teorik eğitimler aldı. Program, öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağladı" ifadelerini kullandı.

Program sonunda değerlendirmede bulunan öğrenciler ise Karabük Üniversitesinde aldıkları eğitimin hem akademik hem de uygulamalı yönleriyle oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Öğrenciler, kendilerine sunulan imkânlar, akademik destek ve gösterilen misafirperverlik dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek Karabük Üniversitesi’ne ve tüm eğitim personeline teşekkür etti.