Karabük Üniversitesi(KBÜ) Mimarlık öğrencileri, Tokat ve Amasya’daki kültürel miras yapılarını yerinde inceleyerek, tarihi yapılar için rölöve ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından yürütülen "Rölöve Restorasyon II" dersi kapsamında Tokat ve Amasya illerine teknik gezi düzenlendi.

Prof. Dr. Aysun Özköse’nin yürütücülüğünde ve Arş. Gör. Emre Karataş’ın katkılarıyla gerçekleştirilen gezide, 44 öğrenci saha çalışmalarına katıldı.

Teknik gezide öğrenciler, Yeşilırmak kıyısındaki tarihi kent dokusu, kültürel miras yapıları ve restorasyon uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Amasya ve Tokat’ta tamamlanmış ve devam eden restorasyon projeleri yerinde gözlemlendi; uzmanlardan bilgiler alındı.

Öğrenciler, Tokat il merkezinde Tokat Belediyesinin talebi doğrultusunda bir sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştirdi. Bu kapsamda, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş 4 adet konak, 1 han ve 1 maksem olmak üzere toplam 6 tarihi yapının belgeleme ve rölöve çalışmaları yürütüldü. Yapılar, kültürel mirasın belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına detaylı olarak incelendi ve belgeler haline getirildi.