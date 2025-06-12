Karabük Üniversitesinde (KBÜ) lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan İlahiyat Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı.

KBÜ 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet törenleri çerçevesinde, İlahiyat Fakültesi mezuniyet programı 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 180 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Törende konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, "İlahiyat Fakültesi mezunu olmak bir meslek değil, bir hayat tarzıdır. Mezunlarımızdan beklentimiz, çalışmalarını sadece ülkemizle sınırlı tutmadan tüm dünyaya yöneltmeleridir" dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak ise konuşmasında mezunlara seslenerek, "Sizler sadece kendinizden mesul değilsiniz. Kendinize, ailenize, ülkemize, mensubu olduğumuz İslam âlemine ve birlikte yaşadığımız dünya insanlarına karşı sorumluluğunuz var. Bu nedenle çok daha güçlü, sağlıklı ve sağlam adımlarla çalışmanız, gayret etmeniz ve üretmeniz gerekecek" diye konuştu.

Yeni mimarlar mezun oldu

KBÜ Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi, mezuniyet töreninde genç mimar adaylarını meslek yolculuğuna uğurladı.

Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi mezuniyet programı Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Çelikyay, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, merhum mimar Başak Cengiz’in ailesi Beyhan ve Avni Cengiz ile akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Üniversitesinin genç yaşına rağmen pek çok önemli başarıya imza attığını belirterek, üniversitenin nitelikli akademik yapısının öğrencileri daha donanımlı hâle getirdiğini ifade etti. Karaş, tüm mezunlara yeni hayatlarında başarı diledi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Çelikyay da konuşmasında, öğrencilerin eğitim sürecinde gösterdiği gayreti takdir ederek mezunları, ailelerini ve akademik personeli tebrik etti. Mezunlara başarılı bir mimarlık kariyeri dileyen Çelikyay, konuşmasını fakülte mezunlarından Başak Cengiz’i rahmetle anarak tamamladı.