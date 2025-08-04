Trabzon’un Pazarkapı mahallesi Kadınlar Hali yanındaki tarihi sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sürerken, kazı çalışmalarının bittiği, hafriyat kaldırma işlemine geçildiği belirtildi.

4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon’da yenisi yapılmak üzere Pazarkapı Mahallesinde yıkılan Kadınlar Hali Pazarı’nın altından Roma döneminde yapıldığı tespit edilen rıhtım meydana çıkmıştı. M.S. 120’lerde Roma kralı Hadrianus tarafından yaptırıldığı düşünülen iskele 1970’lerde doldurularak toprak altında kalmıştı. Yıkım sonrası ortaya çıkan rıhtımın turizme kazandırılması yönünde çalışmalar sürüyor.

Pazarkapı’daki kazılarda bulunan yapıların antik Yunan ya da Roma Dönemine ait akarsu vadisi içinde bulunan rıhtım olduğu daha önce kesinleşirken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daha önce yaptığı açıklamada yapılan kazı çalışmalarında arkeolojik değeri çok kıymetli kalıntı ve buluntulara rastladıklarını belirtmişti.