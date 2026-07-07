Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve sahillerde yaz temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşaması amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında detaylı temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştirdi. Özellikle ilçelerde ve şehir merkezinde yoğunluk yaşanan ana caddeler, sokaklar, cami avluları, kaldırımlar, alt ve üst geçitler yıkandı. Yine vatandaşların yaz boyunca ilgi gösterdiği sahil kesimlerde ve plajlarda temizlik çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ve şehri ziyaret eden misafirlerin sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamasının öncelikli olduğu vurgulanarak 'Ekiplerimiz, yıl boyunca sürdürdüğü temizlik çalışmalarını yaz mevsiminde yoğunlaştırarak, kalabalık alanlarda hijyeni sağlıyor. Bu doğrultuda her noktada temizlik, onarım ve yıkama çalışmalarımız devam edecek' denildi.