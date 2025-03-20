Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu ve detaylarının Emlak Konut GYO tarafından paylaşılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" gelen yoğun talepler üzerine son başvuru tarihi 27 Nisan 2025’e kadar uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Ev sahibi olma hayallerini ertelemek istemeyen vatandaşlar, Emlak Konut’un İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projesini kapsayan Kazançlı Yatırım Kampanyası’na yoğun ilgi gösteriyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası’na vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın başvuru tarihi ile ilgili uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

???? Emlak Konut ile Ev Sahibi Olmanın Kolay Yolu!Kazançlı Yatırım Kampanyası ile İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projede avantajlı ödeme modelleriyle ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz.3 Farklı Finansman Modelimiz;???? Peşinatsız Azalan Taksit ModeliPeşinat… pic.twitter.com/RyrvCL3xXw— Emlak Konut GYO A.Ş. (@ekgyoas) February 19, 2025

Ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamak üzere olduklarını belirten Yılmaz, internet sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldıklarını söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre geçtiğimiz bir ay içinde, 4 bin 500 konuttan 2 binden fazla ön satış gerçekleştirildiği belirtildi.