Zonguldak-Bartın karayolunun Çaycuma Hacılar köyü mevkiinde geçtiğimiz 2023 yılının Temmuz ayında meydana gelen sel felaketi sonrasında, sel sularının etkisiyle çöken köprüde çalışmalar başladı.

Çöken köprü sebebiyle bugüne kadar 3 ayrı maddi ve yaralanmalı kaza yaşandı. Aradan geçen zaman sürecinde köprüde herhangi bir çalışmama yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Çöken köprü sonrasında 3 ayrı kazalar meydana geldi.

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Yapılan haberler ve vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine köprüde geçtiğimiz günlerde çalışmalar başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yüklenici firmaya verilen çalışmalar da bölgede başlatıldı.

Kaynak: iha