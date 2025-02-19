Başta yenilenebilir enerji, tarımsal sanayi, taşa toprağa dayalı sanayi ve madencilik olmak üzere pek çok alanda yatırım fırsatı sunan Kazakistan, Mersinli yatırımcıları Jambıl Bölgesine bekliyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu işbirliğinde Kazakistan Ülke Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Kazakistan’ın yatırım ve ticaret imkanlarının anlatılıp merak edilen soruların cevaplandığı toplantının ardından sektörel eşleştirmeler çerçevesinde Mersin ve Kazak firmaları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Ticari işbirliklerin artırılmasına fırsat tanındı.

Ülke tanıtım toplantısı öncesi Kazakistan Jambıl Bölgesi Valisi Karashukeev Yerbol Shyrakpayuly, Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeev ve Kazakistan Mersin Fahri Konsolosu Ahmet Budan’la birlikte MTSO yönetimini ziyaret etti. Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz ile Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Dönem Başkanı Servet Özkaya’nın da katıldığı görüşmede, Kazak Heyetini MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan ağırladı. Görüşmenin ardından başlayan toplantıda ülkenin yatırım olanakları, avantajlı sektörleri ve yatırımcıya tanınan kolaylıklar hakkında bilgiler paylaşıldı.

"Kazakistan Asya’da bir dağıtım merkezi olabilir"

Toplantının açılışında söz alan MTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, kardeşlik bağlarıyla bağlı iki güzel ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. MTSO olarak geçen yıl Kazakistan Ankara Büyükelçisi ve Çimkent’ten gelen iş dünyası temsilcilerini konuk ettiklerini hatırlatan Özdamar, iş dünyası temsilcilerinin girişimcilerin karşılıklı olarak Mersin ve Kazakistan arasında çalışıp iş yapma gayreti gösterdiğini söyledi. Ülkeler arasında dış ticaret dengesi bulunduğunu kaydeden Özdamar, Mersin ve Kazakistan arasındaki dış ticaretin de dengeli hale getirilmesi gerektiğine değindi. Ardından Mersin ve Kazakistan arası dış ticaret verilerini paylaşan Özdamar, yapılan ziyaret sonrasında geçen bir yılda ticaretin karşılıklı olarak gelişme kaydetmediğine dikkat çekerek, bunun nedenleri üzerine daha çok düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Sorunun tespit edilip çözülmesi gerektiğini kaydeden Özdamar şunları söyledi: "Ticaretimiz sadece birkaç ürüne odaklanmamalı, ticaret ve yatırımlar dengeli olmalı ve birbirini desteklemeli. Kazakistan; fosil yakıtlar, madenler açısından ham madde zengini bir ülke. Ama ham madde kadar önemli olan konu bunları işlemek, ürüne ve katma değere dönüştürüp dünyayla buluşturmak. Mersin, sanayide dünya standartlarında üretim yapan bir kent. Bu konuda Kazakistan ile her düzeyde işbirliğine hazırız."

Mersin’in coğrafi ve ekonomik avantajlarını aktaran Özdamar, "Kazakistan’da Mersin için aynı değerde, önemli bir konumdadır. Başta Jambıl eyaleti olmak üzere, Kazakistan’ın olağanüstü ekonomik potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Kazakistan, Mersin adına Asya’da bir üretim, yatırım ve dağıtım merkezi olabilir. Yapılacak şey, bu iki kardeş ülkenin, kardeşlik hukukuna yaraşır şekilde birbirine destek vermesidir" dedi.

Başka pazarlarda da ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Özdamar, gerçekleşen ziyaretlerin artık birbirini tanıma ziyaretleri aşamasını geçip karşılıklı yatırımların somut hale getirileceği görüşmeler olması gerektiğini söyledi. "Artık zaman konuşma zamanı değil, harekete geçme zamanıdır" diyen Özdamar, iş dünyası için en büyük sermayenin para değil zaman olduğunu vurguladı.

"Sizleri yatırım avantajlarımızdan yararlanmaya davet ediyorum"

Kazakistan Jambıl Bölgesi Valisi Karashukeev Yerbol Shyrakpayuly, Türkiye’nin Kazakistan için önemli stratejik ortaklardan biri olduğunu söyledi. Mersin’in özellikle nükleer enerji yatırımı konusundaki deneyimlerini önemsediklerine değinen Shyrakpayuly, Silifke ve Gülnar’ın deneyimini yakından inceleyip Jambıl Bölgesine taşımak istediklerini bildirdi. Jambıl’ın 1 milyon 200 bin nüfusuyla Kazakistan’ın güneyinde bir bölge olduğunu kaydeden Shyrakpayuly, Batı Avrupa ile Batı Çin ulaşım koridorunda bulanan, kara, demiryolu ve havayolu gücüyle önemli lojistik imkanlar sunan bir bölge olduğunu vurguladı. Tarımdan nükleer enerjiye güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiden maden yatırımlarına, tarım sanayisinden inşaat ve altyapıya kadar birçok yatırım alanında önemli fırsatlar sunduklarını kaydeden Shyrakpayuly, Türk yatırımcıları desteklemek adına Jambıl Yatırım Ofisi’nde Türk yatırımcılarla çalışmaya odaklı Türkçe bilen bir departman oluşturduklarını, tek pencere sistemi sunduklarını söyledi. Çok önemli yer altı zenginliklere sahip olduklarına da değinen Shyrakpayuly, "Yüzölçümü 16 bin metrekare olan alanda 25 milyon tonu keşfedilmemiş toplam 27 milyon ton bakır rezervi bulunduğu düşünülüyor. Uzmanlar araştırıyor. Kanadalı büyük bir şirket bakır yatağında çalışmalara başladı. Zengin maden ocaklarımızı görmeniz için bölgeye davet ediyorum" dedi.

Kireç taşı, kum, çakıl, granit dahil olmak üzere önemli yapı malzemesi rezervlerine sahip olduklarına da değinen Shyrakpayuly, büyük miktarda fosforit, kömür, kaya tuzu kurşun, çinko ve alçı içeren hammadde potansiyelleri bulunduğunu aktardı.

Nükleer santral yatırımına ve bu yatırım sahasının yakınında yer alıp şu anda çalışmayan çimento fabrikaları bulunduğuna da değinen Shyrakpayuly, Türk yatırımcıların bu alandaki tecrübelerine de ihtiyaç duyduklarını söyledi. Tarımsal üretimde çok güçlü olmalarına rağmen bu ürünleri işleyecek fabrikalar bulunmadığını aktaran Vali Shyrakpayuly, Mersinli yatırımcıları özel ekonomik bölgelerdeki avantajlardan yararlanmaya davet etti.