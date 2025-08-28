Hatay’ın İskenderun ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Modern Evler Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana gelmişti. M.K. idaresindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon, Yasin İşlek yönetimindeki 31 V 7501 plakalı Tofaş marka otomobili önüne alarak sürüklemiş, çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Safinaz İşlek olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada otomobil sürücüsü ile 2 kişi de yaralanmıştı.

Mersin’de nefes kesen kurtarma operasyonu: 8’inci kattaki iskelede kalan işçiler kurtarıldı
Mersin’de nefes kesen kurtarma operasyonu: 8’inci kattaki iskelede kalan işçiler kurtarıldı
İçeriği Görüntüle

Olayın ardından kaçan kamyon şoförü M.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Safinaz İşlek’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suçıkağı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA