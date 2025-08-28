Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verecek Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Valisi, Arnavutköy Belediye Başkanı, Arnavutköy Kaymakamı ile İstanbul İl Sağlık Müdürü’nün katılımıyla gerçekleşen törende konuşan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Abdullah Dökümcü Aile Sağlık Ocağı’nın açılışını gerçekleştirme gururunu yaşıyoruz. Bu merkez, yaklaşık 700 metrekarelik alanda muayene odaları, tıbbi müdahale ve izleme odaları, laboratuvar ve 112 Acil Servis hattıyla vatandaşımıza hizmet verecek" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verecek Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Hizmete giren Abdullah Dökümcü Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"700 metrekarelik alanda hizmet verecek"

Açılışta konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, merkezin önemine vurgu yaparak, "Burada vatandaşlarımızın hayatına dokunacak çok kıymetli bir eseri daha birlikte hayata geçiriyoruz. Abdullah Dökümcü Aile Sağlık Ocağı’nın açılışını gerçekleştirme gururunu yaşıyoruz. Bu merkez, yaklaşık 700 metrekarelik alanda muayene odaları, tıbbi müdahale ve izleme odaları, laboratuvar ve 112 Acil Servis hattıyla vatandaşımıza hizmet verecek." Şeklinde konuştu.

"Bir aile hekimine düşen nüfusu 2 bin 500 kişiye indirmek hedefimiz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise yaptığı konuşmada, İstanbul’un sağlık alanındaki önemine dikkat çekerek, "Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Arnavutköy’dayız. Aslında bunu her hafta gelenekselleştirik. Bir sağlık tesisi açarak İstanbul’un dört bir yanını sağlıkla donatmaya çalışıyoruz. Bugün Abdullah Dökümcü Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Arnavutköy’de bir hekime düşen nüfus şu anda 3 bin 450 kişi. Hedefimiz bu sayıyı 2 bin 500’e indirmek. Ayrıca arsa çalışmaları tamamlanan 500 yataklı diş sağlığı merkezi projemiz var. Rabbim izin verirse bir ay içinde sizlerin karşısına çıkmayı planlıyoruz" dedi.

"Hedefimiz, bir aile hekimine düşen nüfusu 2 bin 500 kişi olacak şekilde aile sağlık merkezlerini planlamak"

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada, "Kaymakamımız ve belediye başkanımız teknik olarak rakamlardan bahsettiler. İstanbul’un hangi ilçesine giderseniz gidin, yapılan hastaneleri, okulları ve tesisleri görebilirsiniz. Şunu düşünebilirsiniz, ‘Acaba valimizin başka işi yok mu, her hafta sağlık ocağı mı açıyorlar?’ İstanbul’da açılışı yapılacak başka işler de var elbette. Ama istersek günde beş tane açılış yapsak, bir yıl boyunca açabileceğimiz kadar tesisimiz var. Hedefimiz, bir aile hekimine düşen nüfusu 2 bin 500 kişi olacak şekilde aile sağlık merkezlerini planlamak. Böylece aile hekiminiz sizi yönlendirerek en doğru hastaneye sevk edebilir, tedavi gerekiyorsa doğru tahlilleri istemek ve reçeteleri yazmak gibi hizmetleri sunabilir. Bu sistem yaşam kalitenizi daha da artıracaktır. Maalesef nüfusumuz yaşlanıyor ve ilerleyen yıllarda yoğunluk daha da artacak. Bu yüzden anlık merkezlerde hizmet sağlamak, vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları azaltmak için çok önemli." Diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkez, kurdele kesiminin ardından hizmete açıldı.