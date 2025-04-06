Samsun’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu, son yolculuklarına uğurlandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Aydın Aydın (58) ve oğlu Taner Aydın (33) toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden baba ve oğlu için Çarşamba ilçesi Çerciler Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve oğlu toprağa verildi.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi mevkisinde dün gece meydana gelmişti. Samsun’dan Ordu istikametine gitmekte olan Zekeriya Ateş (49) idaresindeki 06 DV 3250 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Taner Aydın idaresindeki 55 FA 026 plakalı otomobille çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan aynı aileden sürücü Zekeriya, eşi Gülcan (47) ve oğlu Emirhan Ateş (24) ile diğer araçtaki sürücü Taner Aydın ve babası Aydın Aydın hayatını kaybetmişti.