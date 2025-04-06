Samsun’un Bafra ilçesinde minibüsün takla attığı kazada 1 kadın yolcu hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Bafra-Kolay yolu Yağmurca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan H.C. (58) idaresindeki 57 DN 686 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araçta yolcu olarak bulunan Muradiye Cengiz (53) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü H.C. ve K.K. (46) adlı yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.