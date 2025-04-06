Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın babası hayatını kaybetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın babası Ömer Ayaydın 85 yaşında hayatını kaybetti. Ayaydın’ın cenaze namazı, ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ayaydın’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Ömer Ayaydın, toprağa verildi.
Kaynak: İHA