Viranşehir Belediyespor Başkanı İbrahim Kahraman, Yozgat Bozokspor ile oynadığı karşılaşmada baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden ve küme düşme tehlikesi yaşayan Viranşehir Belediyespor’un, Yozgat Bozokspor ile oynadığı kritik maçta üzücü bir olay yaşandı. Maçın ilk yarısını 1-0 yenik kapatan Viranşehir Belediyespor’da Başkan İbrahim Kahraman, yaşanan stres ve heyecana daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kahraman, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başkanın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Takımın düşme hattında bulunması nedeniyle büyük bir baskı altında olduğu bilinen İbrahim Kahraman’ın yaşadığı bu olay, hem taraftarları hem de spor camiasını üzdü.

Kritik maçta Yozgat Bozokspor, Viranşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etti.