Manisa’nın Kula ilçesinde 6 Kasım 2024 günü otomobil ile çarpışan ve ağır yaralı olarak çeşitli hastanelerde tedavi gören motosikletin sürücüsü 73 yaşındaki Mehmet Akduman, 63 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü.

2024 yılının 6 Kasım’ında İzmir - Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı’nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet Akduman(73) ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada yapılan müdahalelerin ardından çeşitli hastanelerde müşahade altına alınarak yaşam mücadelesi veren Mehmet Akduman (73), 63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Akduman’ın vefat haberi memleketi Kula’da büyük üzüntüye sebep olurken, elim kaza sonucu yaşamını yitiren Akduman’ın 8 Ocak Çarşamba günü öğle namazını müteakip Süleyman Şah Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Bebekli Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.