Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ağırnas’ta restorasyonu tamamlanan ve Koramaz Vadisi Müzesi olarak hizmet verecek olan Çerkes Mustafa Bey Konağı’nda incelemelerde bulundu.

Kayseri’yi müzeler şehri yapmak için projelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Ağırnas’ta Çerkes Mustafa Bey Konağı’nda yürütülen Koramaz Vadisi Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’den müzede yapılan çalışmalar ve eserler hakkında detaylı bilgiler aldı. Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Ağırnas Mahalle Muhtarı Cem Güven de eşlik etti. Konağın Koramaz Vadisi Müzesi olarak hizmet vereceğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Çerkez Mustafa Bey Konağı’nı restore ettik, Ağırnas’ımıza yakıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak burayı sahiplenerek, hem hayata kazandırma hem de insanların görseline sunup bir fonksiyon yükledik” dedi. Büyükkılıç, müzenin Suzan ile Oğuz’un dokunaklı ve unutulmaz aşk hikâyesine ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, “Suzan ile Oğuz’un aşkını simgeleyen, bir kız isteme konusu işlendi. Kızı kaçırmadan evlenmeyi anlatan yakıcı bir aşk hikâyesi ve kız isteme süreci anlatıldı. Burası insanların görseline açıldığı zaman çok farklı bir dünyayı yaşamış olacaklar” diye konuştu. Koramaz Vadisi Müzesi’nin Ağırnas’ın tarihi dokusuna değer katacağını belirten Başkan Büyükkılıç, “Koramaz Vadisi’nde tarım ve hayvancılık ile ilgili, Mimarsinan’ın doğduğu yer olan Ağırnas’ımızdaki alet, edavatı da içeren bir müzeleşme sürecini de kapsamaktadır. Güzel bir çalışma olmuş, arkadaşlarımızın eline sağlık, böylece güzel bir eseri şehrimize kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’nde tarih boyunca farklı dinlerden, farklı milletlerden, farklı kültürlerden insanlar barış ve huzur içerisinde yaşadı. Bu birlikteliğin ürünleri bugün de nefes almaya devam ediyor. Koramaz Vadisinde hayat bulan tarihi, doğal ve kültürel zenginlikler, 20’nci yüzyılın hemen başında Ağırnas’ta yaşamasına rağmen Kayseri tarihini derinden etkileyen Çerkez Mustafa Bey’in bu değerli mirasında “Bir Aşk Hikâyesi” temasıyla kültür sevdalılarıyla buluşacak.