Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3 ay önce yaklaşık 45 bin dekar alanın etkilendiği afet sonrası üreticilere temsilci çekler dağıtıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 12 Ekim’de meydana gelen dolu ve fırtına sebebiyle Sinekçi, Güvemalan, Gerlengeç, Kanibey, Bozlar, Çınarköprü, Çeşmealtı, Eğridere köyleri ile Gümüşçay beldesindeki tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Yaşanan dolu ve fırtınanın ardından bölgede zarar gören tarım arazilerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Yaklaşık 45 bin dekar alan zarar gördü. Biga’da ‘Tarsim Bilgilendirme Toplantısı’, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM A.Ş Genel Müdürü Bekir Engürülü, TARSİM A.Ş. Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, protokol üyeleri, STK Başkanları, muhtar ve üreticiler ile Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız’ın görüntülü olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Biga’da meydana gelen afetten etkilenen üreticiler için yapılan ödemelere ilişkin hazırlanan temsili çekler dağıtıldı.