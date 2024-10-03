Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz’ın istifasının ardından Sinan Kaloğlu’nu takımın başına getirdi.

Kayserispor’da Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 3-0’lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Burak Yılmaz istifa etmişti. İstifanın ardından teknik direktör arayışına giren sarı-kırmızılılar, şehre davet ettikleri Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlatmıştır. Anlaşmanın hem Sinan Kaloğlu’na hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.