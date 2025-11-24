Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon 6. yenilgisini aldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor; ligde oynadığı 13. maçında 6. kez yenildi. Gaziantep FK ile evinde oynadığı maçta rakibine 3-0’lik sonuç ile yenilen sarı kırmızılılar, haftayı puansız noktaladı. Kayserispor; ligde oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar ligin 1. haftasında Beşiktaş’a, ligin 3. haftasında Galatasaray’a, 8. haftada Trabzonspor’a, 9. haftada Samsunspor’a, 12. haftada Fenerbahçe ve 13. haftada Gaziantep FK’ya mağlup oldu.

Kaynak: İHA