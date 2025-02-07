Kayseri’de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu’nun cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kılınan cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, Şemsettinoğlu’nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.