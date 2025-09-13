Kayseri Kültür Yolu Festivali, sanatın birleştirici gücünü yedinci gününde de hissettirdi; konserler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle dolu dolu geçti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin, ülkemizin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkûm vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu. Cemil Sağyaşar, "Unutulmayan Şarkılar" konseriyle Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde dinleyicilerine nostalji dolu bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı Şükriye Tutkun, "Yüzyılın Türküleri" performansıyla Kadir Has Kongre Merkezi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne alarak türkülerin sıcak ezgilerini dinleyicilerle buluşturdu. Umut Mürare seslendirdiği şarkılarla Kayseri YİKOB Konferans Salonu’nda dinleyicilerin gönüllerine dokundu. Kadir Has Kongre Merkezi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen "Dijital Kültür Söyleşileri" etkinliğinde dijitalleşmenin kültürel yaşama etkileri ele alındı. Nuriye Çakmak Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide; Altay Cem Meriç ve Fikret Çetin dijital çağın toplumsal dönüşümlerine dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Four Mansions Hotel’de düzenlenen "İğne Oyası Atölyesi"nde katılımcılar, bu zarif el işçiliğinin inceliklerini öğrenme şansı yakaladı. Festivalin mobil sinema tırı "Sinema Yollarda", açık hava sineması keyfini Özvatan ilçesinde vatandaşlarla buluşturdu.

Minikler Çocuk Köyü’nde unutulmaz hatıralar biriktiriyor

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin yedinci gününde çocuklar, "Pandomim Gösterisi" ve "Mirket İş Başında" çocuk tiyatrosu ile mutlu hatıralarına bir yenisini daha ekledi.

Kayseri yeni yıldızını cumartesi günü seçiyor

"Sen de Söyle" kabininde Kayseri’nin yeni yıldızı olabilmek için şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilecek iki finalist, Cumartesi günü Soner Sarıkabadayı konseri öncesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Ana Sahne’de gerçekleşecek büyük finalde on binlerce kişinin önünde şarkılarını söyleyecek. Kayseri canlı halk oylamasıyla kendi yıldızını kendi seçecek.