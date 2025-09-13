Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ön cephesi çöken Gaziantep’in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerinde bulunan İç Kale Cami onarılmayı bekliyor.

Gaziantep’in Araban ilçesinde çoğu toprak altında olmakla beraber yer yer sur ve burç yapılarına ait duvar izlerinin görüldüğü bir höyük üzerindeki Araban Raban Kale-i Zerrin Kalesi olarak bilinen kalenin üzerinde bulunan tarihi İç Kale Camii, onarılmayı bekliyor.

Gaziantep Valiliği YİKOP tarafından Kültür Katkı Payları Fonu’ndan ayrılan kaynakla, 2014 yılında aslına uygun olarak restorasyonuna başlanılan ilçenin ilk camisi olan ve Araban Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerindeki İç Kale Camii, 2018 yılında restorasyon çalışması tamamlanmasıyla Gaziantep protokol üyeleri ve bölge halkının katılımı ile bölge halkının hizmetine sunulmuştu. 6 Şubat 2023’de meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen tarihi caminin ön kısmında göçük meydana geldi. Vatandaşlar, ilçenin ilk camisi olan tarihi İç Kale Cami’nin de biran önce onarılıp restorasyon çalışması yapılarak yeniden ibadete açılması için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.