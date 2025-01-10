Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, 2024’te 24 bin 595 kişinin kurum aracılığıyla işe yerleştirildiğini söyledi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, 2024 yılı verilerini paylaştı. 2024’ün kendileri için güzel bir yıl olduğunu söyleyen Ak, “İstihdamın arttırılması, işsizliğin önlenmesi faaliyetleri ile yürütülen İş Gücü Piyasası Analiz çalışmaları doğrultusunda da istihdam politikaları üreten kurumumuzun 2024 Ocak-Aralık verilerini de paylaşmak isterim. İş ve meslek danışmanlarımız vasıtasıyla işverenlerden 56 bin 330 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Bu alınan açık işlere yönlendirmeler sonucunda da 24 bin 595 kişi İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilmiştir. Yine aynı minvalde bin 988 engelli istihdama dahil olmuştur. Ayrıca bu engelli kardeşlerimizin istihdamda kalma süreçleri de engelli iş koçlarımız tarafından takip edilmektedir. İş ve meslek danışmanlığımız çerçevesinde 53 bin 420 kişiyle bireysel danışmanlık hizmeti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca buna ek olarak grup liderlerimizin de katkısıyla üniversitelerde ve eğitim kurumlarında iş arama becerileri, veli görüşmeleri ve mesleki yönelimle, gelişimle alakalı 30 bin 614 kişiyle de grup görüşmesi yapılmıştır. İşveren danışmanlarımız tarafından 15 bin 767 iş yeri ziyareti ile firmalarımızın talepleri alınmış, işverenler güncel mevzuat, teşviklerimiz ve açık iş ilanları konusunda bilgilendirilmiştir” dedi.

"107 kadınımız imalat sektöründeki firmalarda istihdam edildi"

Ayşe AK, Toplum Yararına Program kapsamında 4 bin 601 kişiye 208 milyon 296 bin 410 TL ödeme yapıldığını söyleyerek, “Son olarak da aktif işgücü hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Özel sektör işverenlerimizle düzenlediğimiz hizmet sektöründe 3 ay, imalat sanayiinde 6 ay ve bilişim sektöründe 9 ay asgari ücret düzeyinde işçinin maaşını bizim karşıladığımız, çalışanın tecrübe ve deneyim kazandığı, işverenin de çalıştırdığı kişiyi gözlemleme ve yetiştirme imkanı sağladığı İşbaşı Eğitim Programımızdan 792 kişi faydalanmış olup, bu kişilere 27 milyon 755 bin 805 TL ödeme yapılmıştır. Yine kamuoyu tarafından ilgi gören ve özellikle kadınların da tercih ettiği Toplum Yararına Programlar kapsamında 4 bin 601 kişiye 208 milyon 296 bin 410 TL ödeme yapılmıştır. Yaklaşık 6 ay önce yürürlüğe giren kamu kurum ve kuruluşları ile düzenlediğimiz kadınlar, engelliler ve eski hükümlülerden oluşan, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştıran, bunlara çalışma disiplini, bilgi, beceri ve deneyim kazandıran İş Gücüne Uyum Programı’nda ise 4 bin 322 kişi halen çalışmasına devam etmektedir. Şu zamana kadar da 42 milyon 468 bin 13 TL’lik ödeme yapılmıştır. Bakanımızın titizlikle takip ettiği Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında 107 kadınımız imalat sektöründeki firmalarda istihdam edilmiş olup, işverenlere aylık kişi başı 25 bin TL’lik ücret ve prim desteği sağlanmıştır. Bu doğrultuda 0-66 ay arasında çocuğu olan kadınlara ise tarafımızca 3 bin TL’lik bakım desteği verilmiştir. İşverenlerimize, İŞKUR’a kayıt yaptıran çalışanlarımıza bizimle çalıştıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.