Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Biz alışkınız, bunlar bizi yıldıramaz. Emeklilerimize, sosyal destek alan herkese mesaj çektik. Kusura bakmayın bu kesintiden dolayı ufak bir gecikme olacak diye. Ama inşallah pazartesi günü hepsinin devam eden destekleri yatacak. Ayın 13’ünde Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor. Orada krediye başvuruyoruz. Bu kesintilerden vatandaşımızın etkilenmemesi, hizmetlerimizin etkilenmemesi için. İnşallah o kredimiz belediye meclisinden kabul edilir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından “Aksiyona Geç!” sloganıyla düzenlenen “AKS 101 Çalıştayı”nın açılışına katıldı. Sinema, Edebiyat, Kültürel Diplomasi, Plastik Sanatlar ve sergi açılışı yapılan etkinlikte Mansur Yavaş konuşma yaptı. Etkinliğe Mansur yavaş dışında Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kültür Sanat Meclisi Başkanı Alper Kaya ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi katıldı.

“Sanatın dallarındaki herkesi bu işe dahil etmemiz gerekiyor”

Burada konuşma gerçekleştiren ABB Başkanı Yavaş, “Bugün burada kent konseyimizin değerli bir çalışması var. Yeni bir meclis, daha geniş katılımla Ankara kültürüne yön verecek. Zaten Kent Konseyi’nin kuruluşunda olduğu gibi bizler belediyeyi yönetirken sadece ilgili daire başkanının Ankara’ya dair çözümleri veya projeleri yapmasını beklemiyoruz. Onlar sadece kanunun kendisine verdiği görevleri yapıyorlar. Ama bir kentte herhangi bir konunun başarılı olmasını istiyorsanız o kentte yaşayan insanların bütün paydaşlarını o işe dahil etmeniz gerekir. Dolayısıyla biz de mademki şöyle bir iddiamız var; Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek, Ankara’yı başkent yapıp bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’e karşı bir borcumuz ise o zaman bu işte emeği geçen herkesi, bu işe katkıda bulunabilecek bütün sanatın dallarındaki herkesi bu işe dahil etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Krediye başvuruyoruz”

Gazetecilerin çalışan gazeteciler gününü kutlayan Yavaş, “Öncelikle çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Hepinize sağlık içinde görev yapmanızı diliyorum. Aşağı yukarı 60 bin civarında emekliye düzenli desteğimiz var. Toplamda da 200 bin civarında sosyal destek alan ailemiz var. Bu ay bizden kestikleri metro parası dahil 2 milyar 100 milyon lira civarında bir para kesildi. Kendilerine daha önce 500 üzerinde gayrimenkul teklif etmemize rağmen oralardan bir sonuç alamadık. Ama Sincan’dan bir camiyi satın aldılar, alacaklarına karşılık. Biz alışkınız, bunlar bizi yıldıramaz. Emeklilerimize, sosyal destek alan herkese mesaj çektik. Kusura bakmayın bu kesintiden dolayı ufak bir gecikme olacak diye. Ama inşallah pazartesi günü hepsinin devam eden destekleri yatacak. Ayın 13’ünde büyükşehir belediye meclisi toplanıyor. Orada krediye başvuruyoruz. Bu kesintilerden vatandaşımızın etkilenmemesi, hizmetlerimizin etkilenmemesi için. İnşallah o kredimiz belediye meclisinden kabul edilir” açıklamasında bulundu.