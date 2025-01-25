Kayseri Süper Amatör Küme’de 13. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 13. haftada büyük heyecan yaşanacak. Ligin bitimine 2 hafta kala hem play-off yarışında hem de alt sıralarda heyecan dorukta. Kayseri İl Hakem Kurulu, 2 grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK-Kayseri Döğerspor: Aydoğan Mantar

Başakpınarspor-Hacılar Erciyesspor: Furkan Emre Arslan

Kayseri Atletikspor-Amaratspor: Ali Yıldız

İsmail Okumuş FK-Kayserigücü FK: Yasin Emre Ceylan

Kayseri Şekerspor-1966 Turanspor: Merve Nur Topaktaş

Tomarza Belediyespor-Erciyes Esen Makina FK: Muhammed Emin Vural

Kocasinan Şimşekspor-Argıncıkspor: İsmail Sakar