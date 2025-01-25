Sivas Yıldız Dağı’nda meydana gelen patlamanın ardından Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Şahin Demir, iş yerlerinde kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasının önemini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde meydana gelen patlama sonucu 1’i ağır olmak üzere 4 sporcu yaralanmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Şahin Demir, “Bu tehlikeli kimyasallar, kokusuz ve renksiz olabileceği için siz birden çakmağı çaktığınız anda patlama meydana gelebilir. Bu nedenle iş yerlerinde risk analizleri ve acil durum eylem planlamalarının mutlaka yapılması gerekmektedir. Çalışanların acil durum eğitimlerine önem verilmesi gerekiyor” dedi.

“Kimyasal madde varsa havalandırmanın çok iyi yapılması gerekiyor”

İş yerlerinde kimyasal maddeler ile çalışmalar yapılıyorsa kesinlikle havalandırma sistemlerinin yeterli olması gerektiğine dikkat çeken Demir, yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip kimyasal maddelerin ortamdaki kaçak miktarları belli olmadığı için onlara sessiz tehlike adının verilebileceğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz günlerde Sivas Yıldız Dağı’nda bir patlama meydana geldi. Duyduğum kadarıyla kayak takımlarının temizlenmesinde kullanılan bir spreyin kullanılmasının ardından oda da çakmağın yakılmasına bağlı olarak patlama meydana gelmiş. İş yerlerinde kimyasal maddeler bulundurulduğunda dikkat edilmesi gereken noktalar var. Üreticiler tarafında kimyasallar ile verilen ‘MSDS’ formları bulunuyor. Bu formlara ve iş yerlerinde bulunan kimyasalların envanterine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu MSDS formlarında kimyasal terkip, depolama, ilk yardım bilgileri ile ilgili gerekli bilgiler yer almaktadır. Bunlar dikkate alınarak güvenlik ve tehlike riskleri görsel olarak asılabilir. Kimyasal madde ortamda birikebilir. Bütün çalışanlara acil bir durumda ne yapması gerektiğinin öğretilmesi gerekiyor. Kişisel koruyucu donanımlarının iş yerlerinde bulundurulması gerekiyor. Bir iş yerinde kimyasal madde bulunuyorsa havalandırmanın da çok iyi yapılması gerekiyor. Arabanın içerisinde deodorantları veya çakmakları unuttuğumuzda patlama olabiliyor. Bu tip ürünleri yüksek sıcaklığa maruz bırakmamak ve mekanik darbelere karşı da muhafaza etmek gerekiyor. Yanıcı gaz bulunan bir sprey sıkıldıktan sonra ortamdaki miktarı eşik değeri geçtiğinde bir tutuşturucu ile teması patlamalara neden olabilir” şeklinde konuştu.