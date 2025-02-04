Kayseri Süper Amatör Küme 14. hafta maçında Döğerspor ile Kocasinan Şimşekspor karşılaştı. 7 golün atıldığı maçta 3 puanı Kocasinan Şimşekspor aldı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Adem Barış Macit, Merthan Uruk, Furkan Saltık
Döğerspor: Yusuf Yavuz, Kasım Alıcı (Efe Şahin dk. 80), Batuhan Duran, Mehmet Kurtuluş, Mehmet Tahir Kalem, Buğra Kara, Emre Öztürk, Hüseyin Can Uçar, Burak Arslan, Samet Kaan Karaca (Harun Çetin dk. 77), Mücahit Baykaldı (Fatih Emre dk. 77)
Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, Murat Uyanık, Fatih Atik, Bulut Akbaş, İzzet Karagül (Halil Çay dk. 74), Mehmet Tatlı, Barış Temizyürek, Mecit Kaan Ateş (Cengiz Eşme dk. 85)
Goller: Burak Arslan (dk. 30), Batuhan Duran (dk. 61), Fatih Emre (Dk. 90+5) (Döğerspor) Fatih Atik (dk. 54), Mehmet Tatlı (dk. 55,68,88) (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı kartlar: Ali Özkan (dk. 72) (Kocasinan Şimşekspor) Ferhat Bakar (dk. 45) (Döğerspor antrenörü)