Van’ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Kanser Erken Teşhis Eğitim Merkezinde (KETEM) 2024 yılında 11 bin kadına mamografi çektirilirken, 14 bin kadına ise rahim ağzı kanser taraması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlçe Sağlık Müdürü Zubeyde Kul, vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti sunmak için özverili çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Onlarca çalışanımız, vatandaşlara hizmet etmek için burada bekliyor. Yaş grubu uygun olan hastalarımızı telefonla arayarak bilgiler veriyoruz. Neden kanser taraması yaptığımızı, erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Daha sonra bu kadınları buraya davet ediyoruz. Davet ederken de hanımlarımızı bulundukları aile sağlığı merkezlerimizden servislerle getiriyoruz. Burada taramalarını yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz" dedi.

İlçede üç çeşit kanser taraması yaptıklarını ifade eden Kul, "Burada çok özverili bir hizmet sunuluyor. Kadınlarımızı buraya getirip mamografiden sonra pozitif çıkanları hastaneye gönderiyoruz. Hastanedeki teşhisten sonrada peşlerini bırakmıyoruz. Kanser teşhisi konması halinde kadınları her 6 ayda bir arayıp tedaviye gidip gitmediklerini, tedavisini olup olmadığını mutlaka takip ediyoruz. Aynı zamanda kolorektal kanser taraması yapıyoruz. 50-70 yaş arası bütün erkek ve kadınlara yapıyoruz. Bunlardan yine pozitif çıkan birçok hastamız oldu. Birde rahim ağzı kanser taramamız var. Rahim ağzı kanser taramamızı 30- 65 yaş arası kadınlara yaptığımız çok basit bir işlem. Hem kolay hem rahat hem de ucuz bir işlem" ifadelerini kullandı.

Geçen sene 11 bin kadına mamografi çektiklerinin altını çizen Kul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kadınların 603’ünü randevulandırarak hastanelere yönlendirmişiz. Randevuları da biz alıyoruz ve hastayı arayıp randevusunun olduğunu söylüyoruz. Hasta da o gün gidip muayenesini oluyor ve ona göre teşhis oluyor. Geçen sene 44 kadına teşhis konmuş. Ben onların dosyalarını incelediğimde, biz 44 kadını adeta ölümün eşiğinden almışız. Hepsi son aşamadaymış ve en son aşamada yakalamışız. 603 kişinin içerisinde erken teşhis koyduğumuz ve takibe aldığımız yüzlerce hastamız var. Aynı zamanda yine geçen sene 14 bin kadınımıza rahim ağzı kanser taraması yapmışız. Bu kadınlardan da 102’sinin kanser öncesi dönemde olduğunu görmüşüz ve bunlara gerekli tedavileri yaparak tam kür sağlamışız. Yani kanseri tamamen yok etmişiz. Ben 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili tüm kadınlarımıza şu mesajı vermek istiyorum. Hayat size bir defa veriliyor. Ve bu bir defa verilen hayatınıza lütfen sahip çıkın. Gelin erken taramasını yaptırın."

KETEM’in kendilerine sunduğu bu hizmetten dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise tüm KETEM birimi çalışanlarına teşekkür ettiler.