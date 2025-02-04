Şırnak’ta kışlaklara bırakılan bal arıları, kış aylarını tam yaşamadan erken uyandı.

Beytüşşebap ilçesinde alçak kesimli yerleşim yerlerinde konaklatılan binlerce bal arısı, bu yıl yeterince kar yağmayınca kış uykusuna yatmadı. Bal stokunu bitiren bal arılarının çoğu soğuk ve balsız kalınca telef oldu. Arıcılar kış aylarında arılarının bakımlarına başlamak zorunda kaldı. Arı kovanlarını açıp bal stoklarını kontrol eden arıcılar, ilkbahar aylarına kadar arılarına kek ve bal takviyesi yapmazsa arıların çoğu telef olacağını öngürüyor. Arıcı Serdar Gökçe, arılarının çoğu bu yıl telef olduğunu belirterek, "Her yıl bu vakitlerde çok kar yağıyordu. Bu yıl yağmayınca bakımlarına erken başlamak zorunda kaldık. Bu yüzden ilkbahar aylarına kadar stokları biterse telef olacaklar" dedi.