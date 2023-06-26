Kayseri protokolü Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Kayserililerin bayramını kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Kurban Bayramı’nın milletimiz ve İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında “Sizleri en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyor, Kurban Bayramı’nızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize, bizleri bir Kurban Bayramı’na daha kavuşturduğu için hamd ediyorum” dedi. Mesajında, ‘Birliğimiz, beraberliğimiz en büyük bereketimizdir’ diyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bayramların ruhunda kardeşlik vardır, birlik ve beraberlik vardır. Bayramlar, toplumumuzda büyük öneme sahip olan bu değerlerin adeta sembolü konumundadır. Hem Allah’a hem de birbirimize yakınlaşmayı umduğumuz Kurban Bayramı’mızı bayram coşkusu ile kazasız, belasız bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayram da ulu çınarlarımızı ihmal etmeyelim. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpüp hayır dualarını alırken, küçüklerimizin de gözlerinden öpüp bayram kültürünü yaşatalım.”

Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlardan trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini hatırlatan Büyükkılıç; “Ayrıca tüm kurumlarımız, vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için gereken tedbirleri almakta. Buradan, bayram sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için yola çıkacak sürücülerimize de trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulunuyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, başta şehitlerin anne ve babaları, eşleri ve çocukları ile yakınları olmak üzere gazilerin ve ailelerinin de bayramlarını tebrik ederek, “Sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlar diliyorum. Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah’tan diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın milletimiz ve İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın’dan bayram mesajı

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dini bayramların insanları manevi iklimleriyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran müstesna günler olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, “İnancımızın bize bahşettiği güzelliklerden biri de hiç şüphesiz ki dinî bayramlarımızdır. Bu müstesna günler merhamet duygularımızı harekete geçirerek yardımlaşma ve dayanışma başta olmak üzere manevî hasletlerimizi en üst seviyede yaşamamızı vesile olmaktadır” diye konuştu.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

“Bu müstesna günlerden biri de idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’dır. Bayramı amacına ve ruhuna uygun değerlendirmemiz; özellikle ömürlerinin büyük bölümünü bizlere, toplumumuza ve ülkemize hizmet etmeye adamış en değerli varlıklarımız olan büyüklerimize, kimsesizlere, muhtaçlara bayram sevincini yaşatmamız; sevincimizi onlarla büyütmemiz bayramımızı daha da anlamlandıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; bayramın dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, tüm insanlığın özlemini çektiği huzurun ve mutluluğun egemen olduğu; savaşın, terörün, çatışmaların ve tüm acıların geride kaldığı daha yaşanabilir bir dünyaya vesile olmasını diliyorum.

Aziz şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, sanayicilerimizin, hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; Yüce Allah’tan daha nice bayramlara bizleri ulaştırmasını niyaz ediyorum.”

Başkan Özdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak vatandaşların kurban bayramını tebrik etti. Başkan Özdoğan mesajında; İslam âleminde bayramların çok özel bir yeri olduğunu, bu günlerde yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığını, Millet olarak mutluluğumuzun doruğa çıktığı bir zaman olduğunu belirtti. “Asırlardır bizi birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden olan Kurban Bayramı’nın rahmet ve bereketinde buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri bir bayrama daha kavuşturan Rabbime hamd-ü senalar olsun” diyen Özdoğan, şöyle devam etti:

"Mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar; insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın, ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile kesilen kurbanların ve yapılan duaların kabulünü Yüce Allah’tan diliyor, herkese aileleri ile birlikte daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Başkan Büyüksimitci’den Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi. KAYSO Başkanı Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’na hep birlikte kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve kargaşanın içinde zor şartlarda yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın huzura ve insanca yaşam şartlarına bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir. Aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini dilerken, seyahate çıkacak vatandaşlarımıza da kazasız belasız bir yolculuk diliyorum.

Bu vesile ile yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta üyelerimiz ve hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını dilerim."

KAYÜ Rektörü Karamustafa’dan Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmada bayramların önemine vurgu yapan Rektör Karamustafa, tüm İslam Aleminin bayramını kutladı. Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Millet olarak bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bayramlar bizleri birbirimize bağlayan, hatırlanmayı, sevgiyi ve hoşgörüyü artıran müstesna günlerdir. Bayram günlerinin kıymetini iyi bilmeli, bayramları bayram gibi yaşamalıyız. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, akrabalık bağlarını güçlendirmeli, çocukları sevindirmeliyiz. Bunun yanında yardıma muhtaç insanları da gözeterek, gönüllerini almalıyız. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki; biz bir ve beraber oldukça, paylaştıkça güçlüyüz. Milletimizi millet yapan tüm değerler, gelenek göreneklerle ve özündeki unsurlarla bayramlarımızı da bayram gibi yaşar ve yaşatırsak geleceğe bakışımızın da o denli güçlü olacağının farkında olmalıyız.

Bu vesile ile başta Üniversitemiz mensupları, şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Bayramımız mübarek olsun.”

KTO Başkanı Gülsoy’dan Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Bayramların manevi duyguları güçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirten Gülsoy, "Kurban Bayramı’yla oluşan manevi iklimin tüm milletimizi kucaklamasını, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla paylaşma kültürümüzü artırmasını diliyorum" dedi. Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Millet ve tüm İslam alemi olarak; paylaşmanın, birlikteliğimizin ve bereketin bayramı olan bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Bayramlar birlik ve beraberliğin, aile ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesilesidir. Bu bayramda yardımlaşma ve dayanışma kültürümüze çok daha sıkı sarılalım. Yardımlaşma Anadolu kültürünün mayasında var. Çevremizde bize ihtiyacı olan insanların varlığını hatırlayalım. Kurban ibadeti yerine getirirken hayvana eziyet görüntüleri vicdanlarımızı yaralıyor, dinimizin öngördüğü şekilde ibadetlerimizi yerine getirelim. İş dünyamız adına birlik ve beraberliğimizin ülkemizin geleceği için yatırım, üretim, ticaret ve ihracata dönüşmesini temenni ediyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz ülkemizden refah ve huzur hiç eksik olmasın. Bu vesileyle, yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması dileğiyle başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.”