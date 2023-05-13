2022-2023 futbol sezonu U13 Ligi fikstürü çekildi. U13 Ligi 20 Mayıs’ta başlayacak.
Kayseri Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Mutlu Önal, Tertip Komitesi üyeleri Melih Candan, Murat Akgöz ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri, ve yöneticileri katıldı. U13 Ligi bu sezon 30 takımla 4 grupta mücadele edecek. A ve B grupları 7’şerli olurken C ve D grupları ise 8 takımlı oldu. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U13 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:
A Grubu (1.Hafta)
Kocasinan Şimşekspor-Kılıçaslan Yıldızspor
Gültepespor-Makfitspor
Hacılar Erciyesspor-Gençlikspor
Kayseri Atletikspor (BAY)
B Grubu (1.Hafta)
Yukatel Kayserispor-Sungur FK
Fatih Yurt FK-Doğa Gençlikspor
İlbeyspor-Başakpınarspor
Güneşspor (BAY)
C Grubu (1.Hafta)
Pınarbaşı Gençlerbirliği-Anayurt Finalspor
Argıncık Esnafspor-Palasspor
Kayseri Demirspor-Kayseri Yolspor
Sarızspor-Kayseri Şekerspor
D Grubu (1.Hafta)
Erkiletspor-Yeşilhisar Belediyespor
Bayraktarspor-Argıncıkspor
Talasgücü Belediyespor-Develispor
Develi Erciyesspor-Yerköyspor