Şırnak'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Beşağaç köy yolunda sel nedeniyle ulaşım tamamen dururken, köy okulunda görev yapan öğretmenler yolda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden verdiği 'turuncu kod' uyarısının ardından kent genelinde etkisini artıran yağış, kısa sürede sele dönüştü. Dağlık bölgelerden gelen yoğun su akışı Beşağaç köy yolunu kapatarak ulaşımı imkansız hale getirdi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde okula gitmek üzere yola çıkan öğretmenler, yükselen sel suları nedeniyle araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı. Öğretmenlerin kendi imkanlarıyla güvenli bölgelere geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Sel sularının taşıdığı çamur ve taş parçaları yolu tamamen kapatırken, bölgede yaşayan vatandaşlar da büyük panik yaşadı. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.