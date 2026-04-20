Kayseri 2. Amatör Küme A,B,C ve D gruplarında oynanan maçlar ile birlikte 6. hafta tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme gol kralı belli oldu
Kayseri 2. Amatör Küme A,B,C ve D Grubu'nda oynanan 12 maçla 6. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 63 gol atıldı. 4 takımın BAY geçtiği hafta 7. hafta maçları gelecek hafta sonu oynanacak. A Grubu'nda Cırgalanspor, B Grubu'nda Yavru Aslanspor, C Grubu'nda Ambar Kızılırmakspor ve D Grubu'nda ise Yerköyspor liderliklerini sürdürüyorlar. 2. Amatör Küme'de 6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Demirspor 2-3 Erciyes İdmangücü

Yeni Esenspor 5-3 Pınarbaşı Belediyespor

İncesu 1925 Spor 5-3 İncesu Erdemspor

Mahrumlarspor 4-2 Bayraktarspor

Y.B.Şafakspor 0-4 Cırgalanspor

Yerköyspor 3-0 Doğa Gençlikspor

Sarız Anadoluspor 4-0 Özalperenspor

A.Kızılırmakspor 8-2 Cuma Ulıçayspor

Esentepespor 3-1 Develi Erciyessspor

Talas Denizspor 3-2 Palasspor

Sümerspor 3-2 Kalespor

Yavru Aslanspor 1-0 Yetükspor

Kaynak: İHA