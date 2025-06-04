Gaziantep’te jandarma ekiplerinin Mayıs ayındaki hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarda yakalanan 47 şüpheliden 34’ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mayıs ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin desteğiyle yapılan operasyonlarda 17 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 47 şüpheliden 34’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.