Beşiktaş, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi’nde yarı finale çıkan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Dusan Alimpijevic’in sözleşmesi uzatıldı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic’e yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.