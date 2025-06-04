Sağlık Bakanlığı, 80 yaş ve üzeri yatağa bağımlı hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlık raporlarının yenilenmesine ilişkin önemli bir düzenlemeye gitti.

Balıkesir Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Balıkesir Huzur Evindeki yaşlılar, Sağlık Bakanlığı’nın hayata koyduğu uygulama ile hastaneye gitmeden e-rapor sürecinin yenilenmesinden faydalandı. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, huzurevini ziyaret ederek hastalarla, doktorlar arasında cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyi sağladı. Hastalar, hastaneye gitmeden doktorlarına bağlanarak muayene edildi, ilaçları ve raporları elektronik ortamda düzenlendi. Bu sistem ile sağlık raporlarının (ilaç, tıbbi mama, cihaz ve benzeri) yenilenmesi, hastaların ya da hasta yakınlarının başvurusuna gerek kalmadan gerçekleştirilebilecek. Yeni uygulama kapsamında, hastalık tanısı konmuş ve sağlık raporu bulunan 80 yaş üstü ve/veya yatağa bağımlı tüm hastalar, mevcut raporlarının bitiş tarihine göre değerlendirilecek. Bu değerlendirme ve hastaların mevcut tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda sağlık raporlarının otomatik olarak yenilenmesi sağlanacak. Uygulamanın amacının, yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan bireylerin sağlık raporlarına kesintisiz erişimini sağlamak ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmak olduğu belirtildi.

Yetkililer, söz konusu e-Rapor sürecinin evde sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli bir adım olduğunu ve hasta odaklı hizmet anlayışını güçlendireceğini belirtti.