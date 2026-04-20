TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonunu 49 puanla 2. sırada tamamladı.
2025-2026 futbol sezonu TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, 30 hafta süren sezonda 49 puan topladı. 30 hafta sonunda 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan mavi siyahlılar rakip filelere 42 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde;
1. Hafta Erciyes 38 FK 2-1 Türk Metal 1963 Spor
2. Hafta Osmaniyespor 1-1 Erciyes 38 FK
3. Hafta Erciyes 38 FK 1-1 Silifke Belediyespor
4. Hafta Karaköprü Belediyespor 1-0 Erciyes 38 FK
5. Hafta Erciyes 38 FK 2-0 Ağrı 1970 SK
6. Hafta Malatya Yeşilyurtspor 0-0 Erciyes 38 FK
7. Hafta Erciyes 38 FK 3-0 Suvermez Kapadokyaspor
8. Hafta Kırıkkale FK 0-2 Erciyes 38 FK
9. Hafta Erciyes 38 FK 1-1 12 Bingölspor
10. Hafta Kırşehirspor 1-1 Erciyes 38 FK
11. Hafta Erciyes 38 FK 1-1 Mazıdağı Fosfatspor
12. Hafta Kilis 1984 Spor 3-1 Erciyes 38 FK
13. Hafta Diyarbekirspor 1-2 Erciyes 38 FK
14. Hafta Erciyes 38 FK 0-0 Kahramanmaraşspor
15. Hafta Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK
16. Hafta Türk Metal 1963 Spor 2-0 Erciyes 38 FK
17. Hafta Erciyes 38 FK 5-0 Osmaniyespor
18. Hafta Silifke Belediyespor 2-1 Erciyes 38 FK
19. Hafta Erciyes 38 FK 0-1 Karaköprü Belediyespor
20. Hafta Ağrı 1970 SK 1-2 Erciyes 38 FK
21. Hafta Erciyes 38 FK 1-4 Malatya Yeşilyurtspor
22. Hafta Suvermez Kapadokyaspor 2-2 Erciyes 38 FK
23. Hafta Erciyes 38 FK 1-0 Kırıkkale FK
24. Hafta 12 Bingölspor 1-1 Erciyes 38 FK
25. Hafta Erciyes 38 FK 3-2 Kırşehirspor
26. Hafta Mazıdağı Fosfatspor 2-0 Erciyes 38 FK
27. Hafta Erciyes 38 FK 1-0 Kilis 1984 A.Ş
26. Hafta Erciyes 38 FK 1-0 Diyarbekirspor
29. Hafta Kahramanmaraşspor 1-4 Erciyes 38 FK
30. Hafta Erciyes 38 FK 3-2 Niğde Belediyespor