TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonunu 49 puanla 2. sırada tamamladı.

2025-2026 futbol sezonu TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, 30 hafta süren sezonda 49 puan topladı. 30 hafta sonunda 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan mavi siyahlılar rakip filelere 42 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün oynadığı maçlar ve sonuçları ise şu şekilde;

1. Hafta Erciyes 38 FK 2-1 Türk Metal 1963 Spor

2. Hafta Osmaniyespor 1-1 Erciyes 38 FK

3. Hafta Erciyes 38 FK 1-1 Silifke Belediyespor

4. Hafta Karaköprü Belediyespor 1-0 Erciyes 38 FK

5. Hafta Erciyes 38 FK 2-0 Ağrı 1970 SK

6. Hafta Malatya Yeşilyurtspor 0-0 Erciyes 38 FK

7. Hafta Erciyes 38 FK 3-0 Suvermez Kapadokyaspor

8. Hafta Kırıkkale FK 0-2 Erciyes 38 FK

9. Hafta Erciyes 38 FK 1-1 12 Bingölspor

10. Hafta Kırşehirspor 1-1 Erciyes 38 FK

11. Hafta Erciyes 38 FK 1-1 Mazıdağı Fosfatspor

12. Hafta Kilis 1984 Spor 3-1 Erciyes 38 FK

13. Hafta Diyarbekirspor 1-2 Erciyes 38 FK

14. Hafta Erciyes 38 FK 0-0 Kahramanmaraşspor

15. Hafta Niğde Belediyespor 0-0 Erciyes 38 FK

16. Hafta Türk Metal 1963 Spor 2-0 Erciyes 38 FK

17. Hafta Erciyes 38 FK 5-0 Osmaniyespor

18. Hafta Silifke Belediyespor 2-1 Erciyes 38 FK

19. Hafta Erciyes 38 FK 0-1 Karaköprü Belediyespor

20. Hafta Ağrı 1970 SK 1-2 Erciyes 38 FK

21. Hafta Erciyes 38 FK 1-4 Malatya Yeşilyurtspor

22. Hafta Suvermez Kapadokyaspor 2-2 Erciyes 38 FK

23. Hafta Erciyes 38 FK 1-0 Kırıkkale FK

24. Hafta 12 Bingölspor 1-1 Erciyes 38 FK

25. Hafta Erciyes 38 FK 3-2 Kırşehirspor

26. Hafta Mazıdağı Fosfatspor 2-0 Erciyes 38 FK

27. Hafta Erciyes 38 FK 1-0 Kilis 1984 A.Ş

26. Hafta Erciyes 38 FK 1-0 Diyarbekirspor

29. Hafta Kahramanmaraşspor 1-4 Erciyes 38 FK

30. Hafta Erciyes 38 FK 3-2 Niğde Belediyespor

Kaynak: İHA