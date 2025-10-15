Kayseri Kadın Futbol Kulübü dış transferde iki yabancı oyuncuyu renklerine bağladı.

TFF Kadınlar 1.Lig A Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü yeni sezon öncesi kadrosuna 2 transfer yaptı. Sarı-kırmızılılar dış Kafayat Bashiru’yu ve Juliet Emereole’yi renklerine bağladı. Kayseri’ye gelen iki oyuncu resmi sözleşmeye imza attılar ve takıma dahil oldular. Ligin 1.haftasında 18 Ekim’de deplasmanda Hatay Defne 1994 Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nden yeni transferler forma giyecek.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Hoş geldiniz Juliet & Bashiru, yeni sezonda aramıza katılan iki güçlü isimle daha da büyüyoruz. Kayseri Kadın Futbol Takımı ailesine hoş geldiniz. Yeni ruh, yeni enerji, aynı tutku" denildi.