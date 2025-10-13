Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi 4. Grup’ta yer alan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü; 2025-2026 sezonuna kendi sahasında galibiyet ile başladı.

Kayseri ElitVoleybol Kulübü; ligin ilk maçında Atatürk SporSalonu’nda Adana Seyhan Belediyespor’u konuk etti. Voleybol severlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede Kayseri Elit Voleybol, baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Genç ve dinamik kadrosuyla parkede rakibine set vermeyen Kayseri ekibi, 3-0’lik net bir skorla galibiyete uzandı. Setlerdeki üstünlüğünü skor tabelasına yansıtarak taraftarına büyük bir coşku yaşatan Elit Voleybol Spor Kulübü; ligin ilk haftasını liderlik koltuğunda tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Kulüp Başkanı ve Antrenörü Metin Tutum ile Kulüp Koordinatörü Fuat Kalay’ın yönetimindeki genç sporcular, ligin ilk maçında gösterdikleri performansla sezon için iddialı olduklarının sinyallerini verdi.

Altyapıdan yetişen yetenekli isimlerden oluşan kadrosuyla başarıya odaklanan Kayseri Elit Voleybol, sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü bir mesaj da vermiş oldu.