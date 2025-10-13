Bağcılar Belediyesi’nde görev yapan 5 personel, kurdukları "Beyefendiler "ile müzik tutkularını sahneye taşıyor. Beyefendiler, Bağcılar Belediyesi’nin kültürden spora kadar birçok programında sahneye çıkıyor ve davetliler için en güzel parçaları seslendiriyor.

Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün çalışanları kendi aralarında bir müzik grubu kurdu. Reji görevlisinden müzik öğretmenine kadar farklı branşlarda çalışan müzik tutkunları, gruplarına da "Beyefendiler" ismini koydu.

Belediyenin programlarında sahne alıyorlar

Siyah elbiseler giyen grup üyeleri, gitar, klarnet, bağlama, davul ve ritim enstrümanları çalıyor. Beyefendiler, normal işlerinin yanında belediyenin programlarında da sahne alıyor. Beyefendiler en son 4. Bağcılar Kitap Fuarı’nda müzikseverlerin karşısına çıktı. Müzisyenler, dinleyenlere keyifli zaman yaşattı.

Kısa sürede vatandaşın gönlünde yer ettiler

Bir yıl önce kurulan ancak Beyefendiler ismini yeni koyan müzik grubu, kısa sürene vatandaşların gönlünde yer etti. Özellikle gençler, Beyefendiler’in söylediği şarkılarla hem duygusal hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Hayranları, program sonlarında Beyefendiler ile fotoğraf da çekiliyor.

Beyefendiler grubu nasıl kuruldu

Grubun isminin ne olması gerektiği konusunda uzun süre düşündüklerini söyleyen grup üyelerinden Mikail Karakaya, "İsim konusunda bir sürü alternatif aklımıza geldi. İstişareler sonucunda bu isme karar verdik. Grubumuz bir senelik. İnşallah uzun yıllar beraber müzik yapmak istiyoruz. Müziğimizle insanlara bir şeyler anlatmak ve yeni dostluklar kazanmak istiyoruz" dedi.

Çok güzel söylüyorlar

Beyefendiler’i tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Mesai arkadaşlarımızın yeteneklerini geliştirmeleri ve sergilemeleri çok güzel bir şey. Programlarda onları dinliyoruz. Çok güzel söylüyorlar. Kısa sürede de kendilerini sevdirdiler. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.