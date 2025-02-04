Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 32 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

15-16 Şubat’ta başlayacak olan Kayseri 2. Amatör Küme maçlarının fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, ASKF ve Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 32 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında 32 takım 4 grupta mücadele edecek. Ligde maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Kayseri 2. Amatör Küme’de yapılan fikstür çekimi sonrasında ise gruplar şöyle oluştu:

A Grubu

Yeni Esenspor

Yavru Aslanspor

Bünyan Belediyespor

Pınarbaşı Belediyespor

Fevzi Çakmakspor

Akkışla Gençlikspor

Güneşli Gençlikspor

Kayseri İdman Yurdu

B Grubu

Yavuzspor

Kayseri Göktürkspor

Yerköyspor

Yahyalı Gençlerbirliği

Alsancakspor

Talas İdman Yurdu

İncesu Erdemspor

Kayseri Demirspor

C Grubu

Yeşilspor

Ambar Kızılırmakspor

Sanayi Esnafspor

Y.B.Şafakspor

Cırgalanspor

Sümerspor

Öz Alperenspor

Sindelhöyük Yıldızspor

D Grubu

Talas Denizspor

Kılıçaslan Yıldızspor

Palasspor

Büyük Toramanspor

Bayraktarspor

Y.M.Y.Ufuklarspor

Kafkasspor

Erciyes İdmangücü