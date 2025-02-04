Kayseri 2. Amatör Küme fikstür çekimi, 32 takımın katılımı ile Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.
15-16 Şubat’ta başlayacak olan Kayseri 2. Amatör Küme maçlarının fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, ASKF ve Futbol İl Tertip Komitesi üyeleri ile birlikte ligde mücadele edecek olan 32 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında 32 takım 4 grupta mücadele edecek. Ligde maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Kayseri 2. Amatör Küme’de yapılan fikstür çekimi sonrasında ise gruplar şöyle oluştu:
A Grubu
Yeni Esenspor
Yavru Aslanspor
Bünyan Belediyespor
Pınarbaşı Belediyespor
Fevzi Çakmakspor
Akkışla Gençlikspor
Güneşli Gençlikspor
Kayseri İdman Yurdu
B Grubu
Yavuzspor
Kayseri Göktürkspor
Yerköyspor
Yahyalı Gençlerbirliği
Alsancakspor
Talas İdman Yurdu
İncesu Erdemspor
Kayseri Demirspor
C Grubu
Yeşilspor
Ambar Kızılırmakspor
Sanayi Esnafspor
Y.B.Şafakspor
Cırgalanspor
Sümerspor
Öz Alperenspor
Sindelhöyük Yıldızspor
D Grubu
Talas Denizspor
Kılıçaslan Yıldızspor
Palasspor
Büyük Toramanspor
Bayraktarspor
Y.M.Y.Ufuklarspor
Kafkasspor
Erciyes İdmangücü